США, 18 декабря, 2023, 12:24 — ИА Регнум. В Сети появились кадры аварии с участием автомобиля из кортежа президента США Джозефа Байдена.

Oliver Contreras — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Журналисты засняли момент, когда Байден покидал свой предвыборный штаб в Делавэре и подходил к машине из своего кортежа. В этот момент на заднем плане записи слышен звук столкновения.

На кадрах с места происшествия видно, что момент ДТП вызвал удивление американского президента. Он и его охрана ненадолго остановились на месте и стали смотреть в сторону, где произошла авария. Позже они сели в автомобиль и уехали, а водителя, совершившего ДТП, задержали сотрудники секретной службы.

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Как передавало ИА Регнум, ДТП с участием автомобиля из кортежа Байдена произошло 17 декабря. Сообщалось, что водитель легкового автомобиля врезался в машину рядом с автоколонной Байдена. По данным американских СМИ, президент и первая леди США не пострадали.