Москва, 18 декабря, 2023, 11:55 — ИА Регнум. На Всемирный фестиваль молодёжи в Сочи в марте 2024 года ожидается приезд представителей более 180 стран. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в своём обращении к участникам заседания СНГ 18 декабря, опубликованном на сайте Кремля.

РИА Новости/Нина Зотина

«Впереди ещё такое важное мероприятие, как Всемирный фестиваль молодёжи в марте 2024 года в Сочи. Этот масштабный форум соберёт молодых людей со всего мира, ожидается приезд представителей более чем 180 государств», — сказал российский лидер.

По словам главы государства, гуманитарное сотрудничество является важным направлением в рамках СНГ и включает в себя в качестве неотъемлемой составляющей физическую культуру и спорт. Путин отметил, что в рамках спортивного сотрудничества по линии СНГ делается многое, включая регулярные Игры СНГ и другие спортивные соревнования.

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До этого, 21 ноября, вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что на участие во Всемирном фестивале молодёжи поступило более 250 тысяч заявок из 183 стран.

Она отметила, что на фестивале будут задействованы 4 тыс. волонтёров.

Как ранее передавало ИА Регнум, президент РФ Владимир Путин заявил в видеообращении по случаю 100 дней до предстоящего фестиваля, что Россия примет участников Всемирного фестиваля молодёжи из более чем 180 стран как самых дорогих гостей. Глава государства отметил, что такой масштаб говорит об огромном и искреннем интересе в мире к России, особенно к её культуре, истории, традициям и ценностям.

5 апреля Путин подписал указ о проведении в России в 2024 году Всемирного фестиваля молодёжи. Мероприятие нацелено на развитие международного молодёжного сотрудничества, его организует Росмолодёжь.

Фестиваль пройдёт с 1 по 7 марта на федеральной территории «Сириус». Проведение региональной программы фестиваля запланировано с 10 по 17 марта, её должны посетить представители 30 российских городов.