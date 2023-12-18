Минобороны показало видео уничтожения танка ВСУ под Андреевкой
Москва, 18 декабря, 2023, 11:54 — ИА Регнум. Российские операторы БПЛА десантников поразили два замаскированных самоходных орудия и танк ВСУ в районе Андреевки на артёмовском направлении, видео опубликовано 19 декабря в Telegram-канале Министерства обороны РФ.
Отмечается, что расчётами разведывательных беспилотников десантников были обнаружены два замаскированных самоходных орудия и танк ВСУ на огневой позиции.
Профессионально и грамотно управляя барражирующими боеприпасами «Ланцет», операторы «крылатой пехоты» вывели из строя вражескую технику, подчеркнули в ведомстве.
Ранее ИА Регнум сообщало, что российские десантники группировки войск «Днепр» обнаружили и уничтожили барражирующим боеприпасом «Ланцет» два танка и замаскированную самоходно-артиллерийскую установку украинских войск на правом берегу Днепра в Херсонской области.
Бойцы ВДВ России 4 декабря уничтожили барражирующими боеприпасами «Ланцет» самоходные артиллерийские установки (САУ), гаубицу и станцию связи противника на правом берегу Днепра в Херсонской области.