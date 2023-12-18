Уфа, 18 декабря, 2023, 11:45 — ИА Регнум. В Башкирии заказной автобус с детьми столкнулся с самосвалом. Об этом 18 декабря сообщил Telegram-канал «112».

МЧС России

ДТП произошло в Уфимском районе на шестом километре Алексеевского шоссе. Следовавший на экскурсию автобус HIGER столкнулся с грузовиком SHACMAN.

По предварительной информации, пострадали семь человек, из них шесть — дети.

Как сообщало ИА Регнум, двое детей и пятеро взрослых получили травмы в дорожной аварии в Удмуртии. Столкнулись Lada Vesta и микроавтобус «Газель-Next», перевозивший детей. Школьный автобус, в котором находились 17 человек, включая восьмерых детей, съехал из-за столкновения в кювет.

В результате ДТП в Костромской области 13 декабря погиб водитель автобуса, который вёз в Москву учителей и руководителей образовательных учреждений. Ещё нескольким пострадавшим потребовалась помощь врачей.