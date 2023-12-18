Ижевск, 18 декабря, 2023, 11:24 — ИА Регнум. Российского гражданина, подозреваемого в подготовке теракта в Удмуртии, задержали сотрудники ФСБ России. Спецслужба распространила 18 декабря соответствующие кадры.

ФСБ. Кадр из видео

Мужчину 1990 года рождения задержали в Ижевске. По данным ФСБ, по заданию украинской террористической организации он готовил теракт в отношении одного из руководителей оборонно-промышленного предприятия.

На кадрах видно, как силовики укладывают мужчину на пол в подъезде, заводят ему руки за спину и надевают наручники. Далее мужчина рассказывает, как именно готовился к совершению теракта.

Предполагалось, что он использует самодельное взрывное устройство. У задержанного изъяли компоненты для изготовления бомбы, взрывчатые вещества, а также средства связи, содержащие переписку с украинскими координаторами, отметили в ведомстве.

В Удмуртии по факту произошедшего возбудили уголовное дело по статьям о приготовлении к теракту (ч. 1 ст. 30 и ч. 2 ст. 205) и участии в деятельности террористической организации (ч. 2 ст. 205.5). Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3853848" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Как сообщало ИА Регнум, ранее в Ростове-на-Дону сотрудники областного управления ФСБ задержали 40-летнего гражданина Украины, подозреваемого в шпионаже в пользу Киева.