Москва, 18 декабря, 2023, 11:05 — ИА Регнум. Самолёт Boeing 737, направлявшийся из Москвы в Армению, вернулся в аэропорт вылета из-за проблем с передней стойкой шасси. Об этом сообщили 18 декабря в экстренных службах.

ТАСС/Silas Stein/dpa

«В аэропорт Шереметьево возвращается Boeing 737, следовавший в Ереван», — рассказал представитель экстренных служб «РИА Новости».

Он уточнил, что в полёте сработал датчик отказа управления передней стойкой шасси.

Позднее в экстренных службах сообщили, что самолёт благополучно приземлился в Шереметьево.

Как сообщало ИА Регнум, утром 8 декабря в аэропорт Толмачёво в Новосибирске вернулся пассажирский Boeing 737 авиакомпании S7 Airlines, вылетевший в Москву. Причиной экстренной посадки стал помпаж двигателя — нарушение газодинамической устойчивости с микровзрывами. Пострадавших не было.