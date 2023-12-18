Волгоград, 18 декабря, 2023, 10:47 — ИА Регнум. Волгоградский гарнизонный суд вынес приговоры пяти военнослужащим, которые пытались избежать повторного участия в специальной военной операции, сообщает «Коммерсантъ».

РИА Новости/Павел Лисицын

Отмечается, что для этого военные дали взятки исполняющему обязанности командира батальона.

При вынесении приговора суд учёл ходатайства военной прокуратуры в отношении четверых подсудимых об изменении квалификации вменяемого им в вину преступления на более мягкую.

Пятый подсудимый получил два года колонии общего режима и штраф в размере 750 тыс. рублей, составляющий пятикратный размер взятки.

Остальные подсудимые отделались условным лишением свободы и штрафами в размере от 100 тыс. до 750 тыс. рублей.

Обвиняемый в получении взяток активно сотрудничал со следствием, сведений о возбуждении в отношении него уголовного дела у издания не имеется.

Как сообщало ИА Регнум, 8 декабря Южно-Сахалинский гарнизонный суд приговорил военнослужащего к пяти годам колонии за самовольное оставление службы в период мобилизации. Суд установил, что мужчина решил временно уклониться от военной службы и 16 июня 2023 не явился из увольнения в воинскую часть в Южно-Сахалинске. Сотрудники военной полиции задержали его 6 июля и доставили в часть.

В Бурятии мобилизованного участника спецоперации уличили в подделке документов и приговорили к тюремному сроку по статье о дезертирстве. Соответствующий приговор вынес Улан-Удэнский гарнизонный военный суд.