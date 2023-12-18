Куала-Лумпур, 18 декабря, 2023, 10:30 — ИА Регнум. США и ЕС своими действиями могут спровоцировать эскалацию конфликта в секторе Газа и развязать новый военный конфликт в Йемене. Об этом говорится в статье малайзийской газеты New Straits Times.

Иван Шилов ИА REGNUM

По мнению обозревателя издания, из-за того, что Запад игнорирует «зверства», которые разворачиваются в секторе Газа, увеличиваются шансы распространения конфликта за пределы анклава.

«Конечно, США и, возможно, даже Европейский союз, которые не видят зверств сионистского режима апартеида против палестинцев, начнут новую войну в Йемене. <…> Возможно, мы не можем сказать, на каком этапе это закончится, но мы можем с уверенностью сказать, что это создаст ещё один Афганистан, Ирак и Сирию», — говорится в публикации.

Для достижения мира в регионе необходимо обеспечить создание независимого палестинского государства в границах 1967 года, а также привлечь к ответственности премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и членов его правительства за военные преступления, подчеркнул автор статьи.

Как передавало ИА Регнум, министр обороны США Ллойд Остин намерен посетить в ближайшее время Ближний Восток, где он может объявить об операции «Страж процветания» против хуситов. Уточнялось, что его будет сопровождать начальник Объединённого комитета начальников штабов ВВС генерал Чарльз Браун. Сообщалось, что этот визит станет попыткой обеспечить безопасность в Красном море, Баб-эль-Мандебском проливе и Аденском заливе.

Ранее, 14 декабря, у берегов Йемена хуситы атаковали контейнеровоз датской компании Maersk в Баб-эль-Мандебском проливе, шедший в Израиль.

После этого США заявили о намерении созвать коалицию из-за атак хуситов в Красном море. По предварительной информации, это должна быть «специальная усиленная многонациональная оперативная группа», которая будет сопровождать суда, которые стали часто подвергаться атакам со стороны йеменских повстанцев. При этом размещение сил коалиции поможет реагировать на возникающие угрозы.