Тель-Авив, Израиль, 18 декабря, 2023, 10:21 — ИА Регнум. Лидеры палестинского движения ХАМАС в ходе секретной встречи в Турции обсудили продолжение конфликта с Израилем, сообщает израильский телеканал Kan со ссылкой на источники.

Ezz Al-Zanoun/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

По данным телеканала, целью встречи было согласование позиций по развитию конфликта как в секторе Газа, так и на территории Ливана.

В переговорах участвовали заместитель главы политбюро ХАМАС Салех аль-Арури, а также экс-глава Халед Машаль и ещё несколько других высокопоставленных членов движения.

Как передавало ИА Регнум, 15 декабря телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что Соединённые Штаты отчитали Израиль за то, что израильские военные с момента обострения ближневосточного конфликта произвели свыше 30 атак на армию Ливана.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала операцию «Железные мечи» против радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа после того, как 7 октября страна подверглась беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. За ней последовало проникновение бойцов ХАМАС в приграничные районы на юге Израиля.