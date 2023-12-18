Белгород, 18 декабря, 2023, 10:24 — ИА Регнум. В районе села Теребрино Белгородской области российские пограничники вступили в бой с украинскими диверсантами, трое из них были ликвидированы, сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на источник.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Отмечается, что утром 17 декабря группа украинских диверсантов из восьми человек выдвинулась со стороны села Грабовское Сумской области и подошла к границе с Краснояружским районом Белгородской области около 11:30 мск.

Российские пограничники вступили с ними в стрелковый бой, который продолжался около 30 минут.

В результате трое украинских диверсантов были ликвидированы, остальные бежали. С российской стороны, по информации Telegram-канала, потерь нет.

По словам источника, у ликвидированных диверсантов нашли винтовки М4, несколько РПГ и комплекты взрывчатки типа С4.

Как сообщало ИА Регнум, днём 17 декабря глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявил об обстреле ВСУ села Теребрино в Краснояружском районе. В сообщении говорилось, что на границе идёт стрелковый бой. Отмечалось, что аварийные и оперативные службы приступят к ликвидации последствий после согласования с Минобороны.

Вечером 17 декабря Гладков сообщил, что, по предварительным данным, пострадавших среди мирных жителей нет. Повреждения получили один частный жилой дом и беседка. Также губернатор заявил о повреждении линии электро− и газоснабжения.