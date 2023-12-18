Москва, 18 декабря, 2023, 09:36 — ИА Регнум. Более трёх с половиной тысяч соцработников и сиделок в Москве прошли обучение по новому стандарту с 2021 года. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в блоге на своем персональном сайте.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин

«В 2021 году в городских домах-интернатах мы открыли сразу 11 тренировочных (симуляционных) классов, в которых была создана атмосфера рабочей зоны помощника по уходу», — сообщил он. Собянин отметил, что учебные помещения оборудовали всем необходимым для проведения профильных тренингов и мастер-классов. «За три года их прошли около 3,5 тыс. специалистов, из которых 1,5 тыс. — помощники по уходу, и почти 2 тыс. других сотрудников мультидисциплинарной команды социальных домов, среди которых врачи и медсёстры», — написал мэр российской столицы. Он подчеркнул, что общение с жителями и сотрудниками социальных домов и геронтологических центров подтвердило, что обучение приносит хорошие результаты.

«Получен хороший опыт, и теперь его следует обобщить, стандартизировать и распространять как можно шире. Для этого в июне был открыт профильный симуляционный центр, к слову — первый в стране», — пишет Собянин. Для центра был выделен один из корпусов Научно-практического геронтопсихиатрического центра на улице Трофимова.

Тренировки по уходу, как рассказал мэр, проводят профессионалы с огромным практическим опытом в социальной и медицинской сфере. Они уделяют внимание тому, как выстраивать коммуникацию с пациентами. Образовательное пространство симуляционного центра разделено на пять тематических зон: «уважение», «безопасность», «движение», «гигиена» и «забота». Участники тренингов проходят практику в каждом из них.

«По завершении курсов слушатели сдают экзамены, включающие не только теоретическую часть, но и обязательную демонстрацию полученных навыков на манекенах и других участниках группы», — пояснил Сергей Собянин. Он отметил, что за полгода тренировочные программы в симуляционном центре прошли более тысячи специалистов, среди которых более 500 человек — помощники по уходу.