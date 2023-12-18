Ростов-на-Дону, 18 декабря, 2023, 09:35 — ИА Регнум. Около 255 тыс. потребителей в Ростовской области, Донецкой и Луганской Народных Республиках остаются без электроснабжения из-за непогоды. Об этом сообщает 18 декабря пресс-служба Минэнерго России.

Алексей Мальгавко/РИА Новости

В ведомстве уточнили, что по состоянию на 06:00 (мск) в Ростовской области без света оставались 790 человек. В ДНР света не было у 138 тыс. человек, в ЛНР — у 116 тыс. человек.

«Энергетики продолжают аварийно-восстановительные работы», — говорится в сообщении.

По данным Минэнерго на 22:00 (мск) 17 декабря, без электроэнергии оставались 3,2 тыс. человек в Ростовской области, 139 тыс. человек в ДНР и 117 тыс. человек в ЛНР.

Как сообщало ИА Регнум, ранее массовые отключения энергии из-за непогоды, в том числе из-за ледяного дождя, произошли в Ростовской, Псковской и Смоленской областях, а также в республиках Донбасса. В Псковской и Смоленской областях основные восстановительные работы завершились к 16 декабря.