Варшава, 18 декабря, 2023, 08:41 — ИА Регнум. Вооружённые силы России превосходят ВСУ и продолжают успешно развиваться, заявил обозреватель Myśl Polska Кшиштоф Подгурский.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

«Российские силы постоянно растут, — пишет обозреватель. — Работая полным ходом, российская оружейная промышленность поставляет массу новой, отремонтированной и модернизированной техники из постсоветских ресурсов».

Кроме того, пишет Подгурский, мобилизованные российские резервисты прошли достаточно хорошую подготовку.

Вместе с тем киевский режим почти исчерпал свои мобилизационные ресурсы из-за огромных потерь, финансовые ресурсы, военная промышленность и демография Украины не играют её армии на руку, заключил он.

Как передавало ИА Регнум, 14 декабря в ходе совмещённой прямой линии и большой пресс-конференции Владимир Путин заявил, что положение российских войск в зоне СВО улучшается почти по всей линии соприкосновения. Он уточнил, что почти все подразделения Вооружённых сил РФ, участвующие в спецоперации, находятся в активной стадии действий.

Бывший разведчик американской армии Скотт Риттер заявил, что переход украинской армии к оборонительной тактике не поможет ей выстоять против Вооружённых сил России. Эксперт отметил большие потери украинской стороны, а также напомнил, что у неё заканчиваются боеприпасы. Он также уверен, что российская армия не даст ВСУ закрепиться на новых линиях обороны.