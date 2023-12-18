Токио, 18 декабря, 2023, 08:19 — ИА Регнум. Дальность запущенной Северной Кореей межконтинентальной баллистической ракеты покрывает всю территорию США и несёт потенциальную угрозу Вашингтону. Такое заявление сделал 18 декабря вице-министр обороны Японии Синго Миякэ, сообщает агентство Kyodo.

kcnawatch. co/Global Look Press

По данным минобороны Японии, ракета находилась в полете 73 минуты и за это время преодолела дистанцию в тысячу километров при максимальной высоте полёта шесть тысяч километров. Таким образом, её дальность при запуске по обычной траектории может превысить 15 тысяч километров.

«В зависимости от веса боеголовки дальность может превышать 15 тыс. км», — сказал Синго Миякэ. Таким образом, дальность ракеты покрывает всю территорию США.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Япония созовёт совет нацбезопасности в связи с пуском ракеты Северной Кореей. Это уже второй запуск ракеты Пхеньяном за последние сутки. Ракета была запущена по навесной траектории.

Всего Пхеньян в 2023 году провёл около 20 ракетных запусков, в том числе несколько испытаний межконтинентальных баллистических ракет. В ноябре КНДР запустила свой первый разведывательный спутник «Маллигён-1».