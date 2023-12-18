Тель-Авив, Израиль, 18 декабря, 2023, 08:33 — ИА Регнум. Ещё четыре израильских солдата погибли в секторе Газа, где Израиль проводит наземную военную операцию. Общее число погибших военных увеличилось до 126, сообщает 18 декабря газета Times of Israel со ссылкой на армию Израиля.

Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

«Число убитых военнослужащих в ходе наземного наступления на ХАМАС достигло 126 человек», — говорится в сообщении.

Погибшим военнослужащим было от 20 до 26 лет. Трое из них погибли накануне в ходе боёв в южной части анклава, один скончался от ранений, полученных 14 декабря в этом же районе.

Как сообщало ИА Регнум, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала операцию «Железные мечи» против радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа после того, как 7 октября страна подверглась беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. За ней последовало проникновение бойцов ХАМАС в приграничные районы на юге Израиля. Там они открывали огонь и по военным, и по гражданским, а также взяли в заложники более 200 человек. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тыс. человек.

Начав операцию «Железные мечи», израильские военные за несколько дней взяли под контроль все населённые пункты у границы с Газой и принялись наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Кроме того, Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа.

В конце октября ЦАХАЛ приступила к наземной фазе военной операции. Сухопутные силы окружили город Газу, анклав был фактически разделён на южную и северную части. Число погибших на территории анклава с начала израильских ударов превысило 18,7 тыс. человек.