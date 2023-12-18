Вашингтон, 18 декабря, 2023, 07:50 — ИА Регнум. Странам Запада стоит внимательнее отнестись к перевооружению российских военных на ракетный комплекс «Авангард». Об этом 17 декабря пишет издание Mirror.

Иван Шилов ИА REGNUM Ракетный комплекс «Авангард»

Отмечается, что ракетный комплекс «Авангард» достигает скорости, превышающей скорость звука в 27 раз. Комплекс состоит из межконтинентальной баллистической ракеты УР-100Н УТТХ и гиперзвукового планирующего крылатого блока. При этом блок способен выходить за пределы атмосферы Земли за 30 минут, маневрируя по случайной траектории, что делает его неуязвимым для противоракетных средств.

«Авангард» является уникальным оружием, и у стран Запада нет средств его остановить. О его создании в марте 2018 года объявил президент России Владимир Путин, выступая перед Федеральным собранием.

Ранее ИА Регнум сообщало, что созданные Россией ядерное оружие и гиперзвуковые ракеты лучше американских аналогов. Такое мнение 11 декабря высказал кандидат в президенты США Вивек Рамасвами во время выступления на предвыборном мероприятии в штате Нью-Гэмпшир.