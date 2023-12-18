Москва, 18 декабря, 2023, 07:28 — ИА Регнум. Предложение в обязательном порядке устанавливать в многоквартирных домах сигнализаторы утечек газа выдвинули депутаты Госдумы РФ. Это нововведение может отразиться на величине коммунальных платежей. Об этом рассказала 17 декабря заместитель завкафедрой институциональной экономики ИЭФ ГУУ Светлана Сазанова.

Иван Шилов ИА REGNUM ЖКХ

Авторы инициативы полагают, что установка газоанализаторов позволит снизить количество аварий из-за бытового газа. Стоимость датчиков и их установка будут учтены в тарифах ЖКХ с последующей компенсацией из взносов за капремонт. Также газовые компании учтут и расходы по обслуживанию приборов.

«Это снижает финансовую нагрузку на домохозяйства, но не позволит оборудовать газовыми датчиками в короткие сроки все многоквартирные дома в России», — указала Сазанова в беседе с агентством «Прайм».

Как пояснила эксперт, в России большая часть газового оборудования изношена как минимум на две трети. Поэтому даже если установка газоанализаторов вызовет удорожание услуг ЖКХ, то польза от предотвращённых потенциальных аварий и взрывов газа, которых удастся избежать, несоизмеримо выше.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в России граждане смогут экономить затраты на отопление — самую большую статью расходов на ЖКХ зимой. Это позволит сделать устройство, разработанное учёными из Саратовского государственного технического университета (СГТУ).

Устройство позволяет наряду с обменом теплотой осуществлять и обмен влагой между вытяжным и приточным потоками воздуха за счёт использования капиллярно-пористых влагопроводов.

Также сообщалось, что в ходе встречи с руководителями фракций Государственной думы президент России Владимир Путин подтвердил, что всех пенсионеров освободят от уплаты комиссий при оплате услуг ЖКХ.