ДНР, 18 декабря, 2023, 07:22 — ИА Регнум. Российские десантников с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «Ланцет» в районе Андреевки (ДНР) уничтожили две замаскированные самоходные артиллерийские установки (САУ) украинской армии и танк ВСУ, сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Иван Шилов ИА Регнум Дрон-камикадзе «Ланцет»

Цели удалось выявить, задействовав расчёты с разведывательными дронами. САУ и танк систематически вели огонь по российским позициям, мешая продвигаться передовым подразделениям Вооружённых сил России.

«Для их уничтожения было принято решение задействовать барражирующие боеприпасы «Ланцет» отдельного гвардейского соединения ВДВ с Дальнего Востока, входящего в состав Южной группировки войск», — уточнили в Минобороны.

В ведомстве также отметили, что запуск «Ланцетов» проводился расчётами беспилотной авиации Воздушно-десантных войск. Прямое попадание БПЛА вывело технику ВСУ из строя. После нанесения удара российские военные оперативно собрались и покинули место видения огня, отправившись в безопасный район.

Как сообщало ИА Регнум, 12 декабря официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков проинформировал, что Вооружённые силы России в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили две гаубицы Д-20 и две САУ «Гвоздика» украинской армии на херсонском направлении спецоперации. Он также рассказал, что ВСУ потеряли на этом участке фронта 35 бойцов и 2 автомобиля.

Газета Le Monde 14 декабря опубликовала интервью командира бригады украинской армии Яна Яцычина, который пожаловался на то, что полученные Киевом французские САУ CAESAR не подходят для спецоперации. Он пояснил, что указанная установка легко ломается и плохо приспособлена к реалиям боевых действий.