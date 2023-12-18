Вашингтон, 18 декабря, 2023, 06:58 — ИА Регнум. Белый дом скоро может заключить сделку с сенаторами, в рамках которой власти ограничат число украинских беженцев на территории страны в обмен на военную помощь Киеву. Об этом 17 декабря сообщает телеканал CNN со ссылкой на заявление сенатора Джо Манчина.

Иван Шилов ИА REGNUM США и Украина

Манчин пояснил, что будущая сделка Сената Конгресса США с администрацией президента США Джозефа Байдена изменит ситуацию с беженцами. Как указал сенатор, сейчас остро стоит вопрос о необходимости остановить опасную для страны иммиграцию со всего мира.

По словам сенатора, обсуждения ведутся о количестве лиц, которым будет разрешено находиться в США по гуманитарному статусу. В число таких лиц вошли беженцы с Украины и из Афганистана. Манчин отметил, что ожидается ужесточение требований к людям, которые обращаются к США в поисках убежища, а также процедур депортации мигрантов.

Ранее ИА Регнум сообщало, что обозреватель Мартин Сандбу рассказал, как глава киевского режима Владимир Зеленский буквально умолял США и ЕС предоставить Киеву дополнительный пакет помощи на фоне проблем с дефицитом оружия, который испытывают ВСУ.