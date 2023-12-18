В Киеве заявили о переходе к плану «Б» без помощи Запада — 663-й день СВО
Советник Зеленского заявил о плане Б при прекращении помощи Запада — 663-й день СВО
Новый, 663-й день специальной военной операции (СВО) на Украине ознаменован обсуждением заявления об имеющемся у Киева плане «Б» в случае прекращения помощи Запада. Советник Владимира Зеленского экономист Олег Устенко в эфире телеканала «Рада» 17 декабря пояснил, что в случае отсутствия поддержки уже в январе 2024 года стране придётся переходить к первому этапу плана — заимствовать капиталы на внутреннем рынке. Экономист добавил, что такая мера позволила бы немного стабилизировать ситуацию.
Без финансовой помощи со стороны Запада Украина сможет продержаться лишь всего пару месяцев — неутешительный прогноз на этот счёт в интервью газете The Financial Times 17 декабря дала директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева. Эксперт считает, что дальнейший дефицит средств может вновь подтолкнуть Украину к политике печатания денег.
Тем временем экипажи бомбардировщиков Су-34 нанесли удар по опорному пункту противника на краснолиманском направлении, сообщили 18 декабря в Минобороны. Известно, что лётчики применили фугасные авиационные бомбы с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). Это позволяет наносить точные удары, не входя в зону поражения ПВО противника.
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