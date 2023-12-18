Новый, 663-й день специальной военной операции (СВО) на Украине ознаменован обсуждением заявления об имеющемся у Киева плане «Б» в случае прекращения помощи Запада. Советник Владимира Зеленского экономист Олег Устенко в эфире телеканала «Рада» 17 декабря пояснил, что в случае отсутствия поддержки уже в январе 2024 года стране придётся переходить к первому этапу плана — заимствовать капиталы на внутреннем рынке. Экономист добавил, что такая мера позволила бы немного стабилизировать ситуацию.

Сергей Корсун ИА REGNUM ВСУ

Без финансовой помощи со стороны Запада Украина сможет продержаться лишь всего пару месяцев — неутешительный прогноз на этот счёт в интервью газете The Financial Times 17 декабря дала директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева. Эксперт считает, что дальнейший дефицит средств может вновь подтолкнуть Украину к политике печатания денег.

Тем временем экипажи бомбардировщиков Су-34 нанесли удар по опорному пункту противника на краснолиманском направлении, сообщили 18 декабря в Минобороны. Известно, что лётчики применили фугасные авиационные бомбы с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). Это позволяет наносить точные удары, не входя в зону поражения ПВО противника.

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