Киев, 18 декабря, 2023, 06:19 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский буквально умолял США и ЕС предоставить Киеву дополнительный пакет помощи на фоне проблем с дефицитом оружия, который испытывают ВСУ, написал в своей статье для газеты The Financial Times обозреватель Мартин Сандбу.

Сергей Корсун ИА REGNUM Владимир Зеленский

По его словам, у украинской армии почти не осталось средств противовоздушной обороны. Автор публикации отметил, что, пока Вашингтон и Брюссель думают, объекты в Киеве охвачены огнём от ударов российских войск.

Сандбу также отметил, что просьбы Зеленского оказались тщетными и он вернулся из поездки в США почти ни с чем. Обозреватель также обратил внимание на то, что и ЕС отложил вопрос о выделении средств.

Как сообщало ИА Регнум, 8 декабря политолог, председатель крымской региональной общественной организации «Центр политического просвещения» Иван Мезюхо в беседе с ИА Регнум рассказал, что имеются не менее трёх причин, которые способствуют снижению объёма помощи Украине со стороны западных стран. Первым фактором в этом вопросе стало то, что ЕС, США и другие страны Запада уже и так много выделили Киеву на противостояние, желая уже нажиться на успехах ВСУ, которых не наблюдается.

Кроме того, вопрос финансирования Украины привел к внутриполитическому дисбалансу внутри западных государств, в особенности в США и ФРГ. Запад также уже осознал, что он проиграл конфликт с Россией, поскольку наступательная операция ВСУ провалилась.