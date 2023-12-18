Ниамей, 18 декабря, 2023, 05:22 — ИА Регнум. Возможности военного вторжения в страну Нигер не исключает, но готов к его отражению. Такое заявление сделал 18 декабря назначенный военным руководством страны премьер-министр Али Махаман Ламин Зейн в беседе с «РИА Новости».

Иван Шилов ИА Регнум Переворот в Нигере

«Не нужно питать иллюзий, в любой момент что-то может случиться. Но помните, что у нас закаленная армия, армия, которая сильнее террористов», — указал премьер Нигера.

Зейн добавил, что Нигер готов защищаться, если какое-либо государство решит его атаковать.

Ранее ИА Регнум сообщало, что военное правительство Нигера досрочно расторгло договор о военном партнёрстве с Евросоюзом. Власти африканской страны отозвали разрешение на развёртывание миссии ЕС в Ниамее. Целью миссии, как декларировал Евросоюз, было укрепление сектора внутренней безопасности Нигера.

Переворот в Нигере произошел 26 июля. Военные отстранили от управления страной президента Мохамеда Базума и заблокировали его в президентской резиденции. В ходе переворота председатель CNSP Абдурахман Тчиани подписал указ о формировании в Нигере нового правительства переходного периода. Позднее он дал согласие на начало переговоров с лидерами Экономического сообщества стран Западной Африки.