Москва, 18 декабря, 2023, 05:10 — ИА Регнум. ООО «Спотифай», которое является единственном юридическим лицом, представляющим шведский стриминговый музыкальный сервис Spotify в России, прекратило свою работу, следует из данных Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).

Скриншот с официального сайта Spotify Стриминговый сервис Spotify

Её зарегистрировали в России 13 января 2014 года. 6 февраля 2023 года сервис направил обращение о ликвидации. Организация прекратила работу 14 декабря 2023 года.

Spotify отказался работать в России в апреле 2022 года в разгар специальной военной операции. При этом сервис свернул все свои функции в РФ, но пообещал, что пользователи смогут сделать активным свой аккаунт на территории другой страны.

Кроме того, согласно данным ЕГРЮЛ, 15 декабря ликвидировали ООО «Сиско системс» — одно из юридических лиц американской корпорации Cisco Systems, Inc., занимающейся производством сетевого оборудования и программных продуктов. ООО «Сиско системс» отвечало за обслуживание оборудования головной организации.

Cisco Systems также имеет в России второе юрлицо — ООО «Сиско солюшенз», которое работало в сфере дистрибуции и продажи. Эта компания пока действует на территории РФ. Cisco Systems приостановила продажи в России в марте 2022 года, а в июне она объявила об уходе с российского рынка.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что киевские власти привали руководство Spotify исключить из своих каталогов российских исполнителей, которые поддерживают позицию России. Кроме того, по его словам, Киев попросил корпорации British Petroleum и Shell отказаться от проектов с Россией и перестать извлекать прибыль от операций с сырьём из РФ.

В августе 2023 года японская сеть одежды Uniqlo завершила свою деятельность в России, расторгнув договоры аренды помещений для всех своих магазинов в России. На местах торговых точек Uniqlo стали работать магазины Lime, GJ и Lady & Gentleman City.