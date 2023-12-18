Токио, 18 декабря, 2023, 04:38 — ИА Регнум. Совет нацбезопасности созывает Япония в связи с пуском ракеты Северной Кореей. Об этом заявил журналистам 18 декабря премьер-министр Японии Фумио Кисида.

Иван Шилов ИА REGNUM Кисида Фумио. Премьер-министр Японии

«Северная Корея произвела пуск баллистической ракеты. Я дал указания предоставлять населению оперативную информацию, обеспечить безопасность. К этому часу сообщений об ущербе для Японии не поступало. После получения детальной информации и уточнения ситуации мы созовём заседание совета национальной безопасности», — сказал Кисида.

По данным минобороны Японии, ракета Северной Кореи, пуск которой был осуществлен в 08:24 (02:24 мск) по навесной траектории, предположительно, должна была упасть в 09:37 (03:37 мск) более чем в 250 км к западу от острова Окусири, расположенного примерно в 20 км от северного острова Хоккайдо. Береговая охрана Японии сообщила, что ракета уже упала за пределами исключительной экономической зоны Японии.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по данным Японии, Северная Корея осуществила пуск, предположительно, баллистической ракеты в сторону Японского моря.

Это уже второй пуск за последние сутки, осуществлённый КНДР. Вечером 17 декабря Пхеньян осуществил запуск ракеты, которая, по данным японской стороны, пролетела около 400 км при максимальной высоте полета 50 км и упала за пределами исключительной экономической зоны Японии.