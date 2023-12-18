Белград, 18 декабря, 2023, 04:22 — ИА Регнум. Коалиция правящей в Сербии Сербской прогрессивной партии (СПП) побеждает на выборах в парламент республики, получая 47,1% голосов, заявила премьер-министр страны Ана Брнабич в избирательном штабе.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Сербия

Она сослалась на данные наблюдателей и членов участковых комиссий от СПП. Глава правительства уточнила, что такой результат достигнут после обработки 50% бюллетеней.

Главный соперник правящей коалиции по выборам, прозападный блок «Сербия против насилия» получил около 23%, а Социалистическая партия Сербии, входящая в правящую коалицию — 6,7%. Согласно законодательству Сербии, избирательная комиссия должны объявить окончательные итоги голосования не позднее 96 часов после закрытия участков.

После этого начинает действовать тридцатидневный период для формирования нового созыва парламента на следующие четыре года. Для вхождения в состав парламента партии необходимо набрать не менее 3% голосов.

Как сообщало ИА Регнум, 17 декабря в Сербии прошли внеочередные выборы в национальный парламент (Народную скупщину), а также муниципальные выборы в 65 городах и районах, включая Белград и автономный край Воеводина. В голосовании могли принять участие 6 500 666 зарегистрированных избирателей.

1 ноября сербский президент Александр Вучич объявил о роспуске Народной скупщины Сербии и назначил дату провидения внеочередных парламентских выборов. В правительстве страны объяснили призыв провести досрочные выборы множеством обращений, поступивших от общественности и оппозиции. В Белграде считают, что переизбрание парламента поможет снизить напряжённость в сербском обществе.