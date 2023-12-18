Рим, 18 декабря, 2023, 04:13 — ИА Регнум. Шестиэтажный дом, конфискованный у мафии, снесли с помощью направленного взрыва власти Италии. Об этом 17 декабря сообщает RaiNews.

Иван Шилов ИА REGNUM Правительство Италии

Здание, конфискованное у мафиозной группировки «Ндрангета», четыре десятилетия портило пейзаж в городке Торре-Мелисса на берегу Ионического моря. Шестиэтажный дом площадью около шести тысяч квадратных метров использовался мафией как мебельная фабрика. В 2007 году здание было захвачено у мафии в рамках крупной полицейской операции и официально конфисковано в 2009 году у ныне покойного Константино Мангеруки, который был неофициально признанным лидером местной банды мафии.

С 2012 года здание перешло в распоряжение государства и с тех пор не использовалось. Глава местных карабинеров генерал Тео Лузи неоднократно выступал за снос здания, поясняя, что таким образом сильное государство символически покажет победу над злом.

«Этот день символически имеет большое значение, и мне также нравится в этот момент думать, что это дань уважения к госслужащим, погибшим на этой земле», — заявил Лузи после сноса здания.

Генерал добавил, что во время полицейской операции членами мафиозной группировки «Ндрангета», которой принадлежало здание, были убиты десять карабинеров. Таким образом, снос здания — это наглядная демонстрация силы государства.

Для уничтожения дома было выделено 400 кг тротила, который специалисты распределили по многочисленным зарядам, размещённым особым образом. За взрывом наблюдал лично глава региона Роберто Оккьюто.

Ранее ИА Регнум сообщало, что сотрудники правоохранительных органов Италии арестовали 31-летнего Гаэтано Ангризано, высокопоставленного представителя одного из кланов неаполитанской мафии «Каморра», входившего в список ста самых разыскиваемых преступников в стране.

В сентябре 2023 года один из главарей сицилийской мафии, 63-летний Маттео Мессина Денаро скончался в больнице в городе Аквила.