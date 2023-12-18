Вашингтон, 18 декабря, 2023, 03:51 — ИА Регнум. Потери среди мобилизованных в Вооружённые силы Украины достигают от 80% до 90%, заявил бывший разведчик американской армии Скотт Риттерв интервью блогеру Дэнни Хайфону.

Иван Шилов ИА Регнум Потери ВСУ

Он уточнил, что те из военнослужащих, к которым применяется эта статистика, в настоящее время или мертвы, или имеют ранения. Риттер отметил, что такие данные привёл военный комиссар Полтавы.

Экс-разведчик подчеркнул, что настолько большие показатели потерь связаны с некомпетентностью Киева и американских генералов. По мнению Риттера, руководство Вооружённых сил США следует уволить за ошибки. Он также обвинил в гибели огромного числа жителей Украины всех, кто имеет отношение к НАТО.

Как сообщало ИА Регнум, 17 декабря начальник Главного управления разведки (ГУР) украинского минобороны Кирилл Буданов заявил, что жители Украины массово уклоняются от службы в армии, а от принудительно мобилизованных в ВСУ нет пользы, поскольку те, кто желал участвовать в боевых действиях, сами приходили в военкоматы в первые месяцы после начала специальной военной операции.

Он рассказал, что в Вооружённых силах страны служат 1,1 млн человек. Буданов отметил, что из-за постоянных потерь это количество нужно поддерживать, а для этого требуются новые военные. Начальник ГУР добавил, что принудительная мобилизация на Украине неизбежна.