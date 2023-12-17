Хельсинки, 18 декабря, 2023, 02:56 — ИА Регнум. Российские граждане и лица с двойным гражданством, которые проживают в Финляндии, создают ассоциацию, члены которой собираются добиваться открытия границы с РФ, сообщила финская телерадиокомпания Yle.

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Заседание представителей объединения прошло в Центральной библиотеке Хельсинки «Ооди». На собрании также присутствовали и финские граждане. Ассоциация планирует защищать интересы и права российских граждан, а также людей с двойным гражданством, которые проживают в Финляндии.

По словам организаторов мероприятия, объединение займётся решением проблем, возникающих в условиях закрытия границы, а также в рамках ущемления прав некоторых меньшинств и финнов из-за действий финского правительства.

Как сообщало ИА Регнум, 14 декабря Финляндия вновь закрыла два пограничных контрольно-пропускных пункта на границе с Россией — «Ниирала» и «Ваалимаа», которые открылись в этот же день. Они не работали с ноября вместе с ещё шестью подобными приграничными КПП. «Ниирала» и «Ваалимаа» должны были функционировать до 14 января.

Хельсинки решил закрыть финско-российскую границу, объясняя это наплывом мигрантов с территории России. В большинстве случаев речь идёт о выходцах с Ближнего Востока, желающих оказаться в Финляндии.

15 ноября пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что финские власти стали дистанцироваться от прежнего характера двусторонних отношений с Россией. Он заявил, что Москва глубоко сожалеет из-за такого решения Хельсинки.