Тель-Авив, Израиль, 18 декабря, 2023, 02:24 — ИА Регнум. Удар по инфраструктуре ливанского шиитского движения «Хезболла» в Ливане нанесла Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). Об этом 18 декабря сообщила пресс-служба ЦАХАЛ в Telegram-канале.

Sdusyria.org Нашивка c эмблемой организации «Хезболла»

«Истребитель ЦАХАЛ нанес удар по террористической инфраструктуре «Хезболлах» в Ливане», — говорится в сообщении израильской армии.

Кроме того, ЦАХАЛ сообщила об ударе по ячейке ливанского движения, пытавшейся запустить противотанковую ракету.

Ранее ИА Регнум сообщало, что США отчитали Израиль за то, что израильские военные с момента обострения ближневосточного конфликта произвели свыше 30 атак на армию Ливана.

Как пояснили в США, целью части атак ЦАХАЛ были объекты движения «Хезболла», однако о целях других сказать сложно, так как они могли быть следствием недостаточной сдержанности со стороны ЦАХАЛ.

Пресс-служба ЦАХАЛ 8 и 5 декабря заявляла об открытом израильскими военными огне в сторону Ливана в ответ на зафиксированные с ливанской стороны пуски. Отмечалось, что также военные Израиля нанесли удары по нескольким целям движения «Хезболла».