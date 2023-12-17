Киев, 18 декабря, 2023, 02:11 — ИА Регнум. Секретная информация ранее уже неоднократно утекала из военных штабов на Украине в результате прослушки, написала бывший заместитель украинского министра обороны Анна Маляр в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

Она отметила, что такие данные подверглись публичной огласке. Так экс-замминистра прокомментировала сведения об обнаружении прослушивающего устройства у главкома ВСУ Валерия Залужного.

Как сообщало ИА Регнум, ранее информацию о прослушивающем оборудовании, найденном у Залужного, подтвердила Служба безопасности Украины (СБУ), которая завела уголовное дело. В ведомстве отметили, что, по предварительному обследованию, обнаруженное устройство оказалось нерабочим.

Его нашли в одном из помещений, которое Залужный мог в будущем использовать для служебной деятельности. При проверке этого кабинета не удалось выявить каких-либо средств накопления информации или средств удаленной передачи аудиозаписей.

Кроме того, украинские СМИ проинформировали о том, что прослушивающие устройства были найдены и у сотрудников Залужного.