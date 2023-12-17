Вашингтон, 17 декабря, 2023, 23:51 — ИА Регнум. Ситуация на Ближнем Востоке полностью вышла из-под контроля по вине США и теперь грозит обернуться катастрофой, если не действовать. Такое заявление сделал экс-президент США Дональд Трамп на странице в своей социальной сети Truth Social.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Соединенные Штаты позволили Ближнему Востоку полностью выйти из-под контроля. Происходят действительно плохие вещи, и в наших силах остановить всё это. Может случиться катастрофа, если не взяться за дело с силой и точностью», — написал Трамп

По мнению экс-главы Белого дома, его утверждение можно отнести и к украинскому конфликту, причём, «возможно, даже и в большей степени».

Ранее ИА Регнум сообщало, что Трамп, критикуя политику действующего американского лидера Джозефа Байдена, назвал его угрозой демократии и процитировал президента РФ Владимира Путина.

По мнению Трампа, Байден и его администрация готовы ради победы на президентских выборах пойти на всё, даже на нарушение конституции.

Экс-американский лидер Трамп неоднократно обрушивался с критикой на действующего главу Белого дома Байдена. Участие в президентских выборах Трамп назвал «крестовым походом» против Байдена