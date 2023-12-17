Ужгород, Украина, 17 декабря, 2023, 23:58 — ИА Регнум. Суд украинского города Ужгорода отправил по арест 54-летнего депутата сельского совета, взорвавшего две гранаты на сессии этого местного органа власти, говорится в сообщении указанной судебной инстанции.

Национальная полиция Украины

Речь идёт о члене Керецковского сельского совета Закарпатской области Украины. Его подозревают в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 258 УК Украины «Террористический акт».

По данным суда, сказано, что арестованный пытался повлиять на руководство и других депутатов сельсовета, чтобы они приняли решения, которые выгодны ему. Однако достичь желаемого не удалось, после чего подозреваемый взорвал гранаты.

Суд не предоставил арестованному возможности внести залог.

Как сообщало ИА Регнум, 15 декабря стало известно, что на заседания сельсовета в Закарпатской области один из депутатов подорвал несколько гранат. При этом он сам получил тяжелые ранения и попал в реанимацию.

Позже подрывник пришёл в сознание. Всего в результате инцидента пострадали 26 человек, 6 из них — в тяжёлом состоянии. Один из них позднее скончался.

Также появилась видеозапись момента взрыва. Депутатом, который пришёл с гранатами на заседание, оказался Сергей Батрин, являющийся членом партии Владимира Зеленского «Слуга народа».