Дамаск, 17 декабря, 2023, 23:12 — ИА Регнум. Окрестности столицы Сирии Дамаска атаковал Израиль. Об этом 17 декабря сообщил сирийский государственный телеканал Al Akhbar.

Иван Шилов ИА Регнум

«Израиль совершил агрессию на окрестности Дамаска», — говорится в сообщении телеканала. Отмечается, что средства противовоздушной обороны Сирии отражают атаку.

По данным радиостанции Sham FM, ракетной атаке подверглись армейские позиции в районе Димас, информации о жертвах и пострадавших не поступало.

Информацию об атаке Израиля подтверждает и сирийской агентство SANA со ссылкой на представителя командования ВС арабской республики.

«Сирийские зенитчики отражают израильское агрессивное нападение», — указал источник.

Ранее ИА Регнум сообщало, что четыре истребителя F-16 Военно-воздушных сил Израиля в ночь на 2 декабря нанесли удары по окрестностям столицы Сирии Дамаска. Заместитель руководителя Центра по примирению враждующих сторон Вадим Кулить отметил, что большую часть израильских авиабомб удалось сбить силам ПВО Сирии. В результате атаки со стороны ВВС Израиля жертв и пострадавших нет.

26 ноября атаке со стороны Израиля также подвергся аэропорт Дамаска. Израильские ВВС нанесли удар по взлётно-посадочным полосам столичного аэропорта.