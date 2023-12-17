Луганск, 17 декабря, 2023, 21:43 — ИА Регнум. Средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и системы противовоздушной обороны (ПВО) Вооружённых сил России 17 декабря сорвали серию атак беспилотников ВСУ, пытавшихся нанести удары по объектам инфраструктуры в ЛНР. Об этом сообщили в комендатуре республики.

Константин Михальчевский / РИА Новости

Журналистам рассказали, что украинские войска провели комбинированный удар, пытаясь перегрузить российские средства РЭБ, применяя БПЛА самолётного типа, произведённые за рубежом.

«В результате работы наших средств радиоэлектронной борьбы и ПВО ни один объект инфраструктуры не повреждён, пострадавших среди населения нет», — подчеркнули в комендатуре.

Как сообщало ИА Регнум, 14 декабря официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков доложил, что российские средства ПВО за сутки уничтожили 26 украинских беспилотников, запущенных ВСУ по населённым пунктам ЛНР. Кроме того, над республикой сбили три реактивных снаряда HIMARS.

13 декабря Конашенков сообщил об уничтожении российскими войсками цеха сборки и ремонта дронов ВСУ. Также они нанесли удары по трём украинским складам горючего и складу боеприпасов.