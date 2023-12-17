Барнаул, 17 декабря, 2023, 21:26 — ИА Регнум. Автономные пусковые установки «Ярс» Барнаульского ракетного соединения в раках учений вышли на боевое патрулирование в Алтайском крае, сообщили 17 декабря в пресс-службе Минобороны России.

Иван Шилов ИА Регнум

В рамках учений военнослужащие отработают манёвры и другие боевые задачи, выполняемые в ходе патрулирования. Учения предполагают марш на 100 км, рассредоточение агрегатов, смену позиций, а также их оборудование и охранение.

«Мы всегда должны быть готовы, мы всегда поддерживаем и совершенствуем свое мастерство», — сказал пресс-службе командир группы.

Ракетчики также отрабатывают противодействие диверсантам условного противника и повышение скрытности боевых машин. В ходе учений проверят готовность техники к длительному несению боевого дежурства.

Как сообщало ИА Регнум, 17 октября межконтинентальную баллистическую ракету «Ярс» поместили в шахтную пусковую установку в Козельском соединении Ракетных войск стратегического назначения. Оно стало первым соединением в РВСН, где установили этот ракетный стационарный комплекс.

23 ноября в Минобороны РФ заявили, что в российской армии стало больше современных комплексов в РВСН. В министерстве подчеркнули, что это позволило повысить возможности России по ядерному сдерживанию.