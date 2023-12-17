Вашингтон, 17 декабря, 2023, 20:51 — ИА Регнум. Слова президента России Владимира Путина о прямой связи бывшего госсекретаря Генри Киссинджера с линией прагматизма во внешней политике США, улучшившей отношения Соединённых Штатов и Советского Союза, назвали сигналом к улучшению отношений между странами.

Алексей Никольский/РИА Новости Экс-госсекретарь США Генри Киссинджер

«Это заявление было очень чётким приглашением к улучшению отношений между Россией и Западом», — отметили в своей статье журналисты Newsweek Майкл Гфеллер и Дэвид Ранделл.

Штаты, по их мнению, продолжают спонсирование Украины из-за выгоды, так как в такой ситуации работают руками украинцев, а не собственной армии. Однако ставка на победу Киева в конфликте уже не сыграла, а американским налогоплательщикам надоело платить за это.

Как сообщало ИА Регнум, экс-госсекретарь США Киссинджер умер 30 ноября в возрасте 100 лет. Путин выразил соболезнования. Глава государства назвал Киссинджера выдающимся дипломатом и мудрым государственным деятелем и отметил, что на протяжении десятилетий он пользовался авторитетом во всём мире.