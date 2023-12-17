Красногорск, 17 декабря, 2023, 20:01 — ИА Регнум. Замминистра транспорта Московской области Дмитрия Минченко госпитализировали после концерта рэп-исполнителя Басты (Василий Вакуленко) в «Барвиха Luxury Village», сообщил 17 декабря Telegram-канал «112».

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Замминистра транспорта Московской области Дмитрий Минченко

«Драка с другими слушателями произошла после выступления. <…> Минченко не понравилась, что компания друзей начала приставать к его жене», — говорится в сообщении.

По данным источника, заместитель министра транспорта получил несколько ударов по лицу. Он не стал обращаться за помощью и писать заявление на оппонентов. Супруга чиновника настояла вызвать бригаду медиков. Врачи диагностировали у Минченко сотрясение головного мозга.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре министр здравоохранения Татарстана Марсель Миннуллин попал в больницу после того, как поскользнулся на льду. Это произошло в Москве на ВДНХ. Министр приехал на выставку-форум «Россия» накануне открытия дней Татарстана. Чиновник поскользнулся на льду и упал. Он сильно ударился, и ему вызвали скорую помощь. Врачи осмотрели министра и отпустили в гостиницу.

Известно, что, несмотря на полученную травму, 2 декабря Миннуллин принял участие на открытии дней Татарстана. Всё мероприятие он ходил с бандажом на правой руке и прятал руку под пиджак.