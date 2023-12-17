Москва, 17 декабря, 2023, 20:00 — ИА Регнум. Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук заявила, что ещё не касалась в разговорах с детьми вопроса наследования своего бизнеса. Об этом стало известно 17 декабря.

Кирилл Каллиников / РИА Новости Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук

Бакальчук отметила, что дети должны заниматься интересными им вещами и тогда смогут принести пользу обществу вне бизнеса.

«Даже если вдруг так случается, что дети наследуют и приходят в бизнес, здесь самое главное, чтобы они реально этого хотели», — подчеркнула она в интервью РБК.

Как сообщало ИА Регнум, в Wildberries 4 декабря рассказали о хищении мошенниками 385 млн рублей компании. Это произошло в 2021 году, когда около 50 злоумышленников действовали по одной схеме, используя ошибку в системе оплаты. Сейчас 14 из них привлекли к ответственности, они или осуждены или ожидают вынесения приговора, ещё несколько сбежали из страны. Преступники открывали на маркетплейсах свой магазин и наполняли его несуществующими товарами, после чего оформляли покупку, но оплату не проводили. Внутренняя система Wildberries считала, что покупка была совершена, и переводила злоумышленникам деньги компании.