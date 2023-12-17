Скопье, 17 декабря, 2023, 20:04 — ИА Регнум. Северная Македония отметила 19-ю годовщину получения статуса кандидата в члены Европейского союза. Глава министерства иностранных дел Буяр Османи в социальной сети X (ранее Twitter) поздравил нацию с этим событием, отметив, что страна 22 года стремится в организацию.

Иван Шилов ИА Регнум

«Сегодня Северная Македония отмечает 19-ю годовщину с тех пор, как стала кандидатом в члены ЕС. Прошло 22 года с начала пути в Евросоюз», — сообщил министр.

Ряд стран — Албания, Босния и Герцеговина, Молдавия, Северная Македония, Сербия, Турция, Украина и Черногория — имеют статус кандидата на вступление в Евросоюз.

Как сообщало 15 декабря ИА Регнум, депутат от Франции Тьерри Мариани в Европарламенте напомнил, что Турция 18 лет ждёт начала переговоров о вступлении в ЕС, призвав прекратить потакать мечтам Украины о членстве. Политик добавил, что длящиеся с 2005 года переговоры с Анкарой, вероятно, никогда не закончатся.

В то же время Евросоюз принял решение о начале переговоров о вступлении Украины и Молдавии во время саммита ЕС, проходившего 14–15 декабря в Брюсселе. Дискуссия может начаться в марте 2024 года или позже. Такой шаг обусловили тем, что Киев и Кишинёв выполнили несколько условий.

Также на саммите решили предоставить статус кандидата на присоединение к ЕС Грузии.