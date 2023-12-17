Москва, 17 декабря, 2023, 19:22 — ИА Регнум. Замгендиректора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин высоко оценил двух футболистов «Краснодара» Эдуарда Сперцяна и Джона Кордобу. По его мнению, они наиболее положительно выделяются среди других игроков по итогам первой части текущего сезона Российской Премьер-Лиги.

Алексей Филиппов / РИА Новости Футболист Андрей Аршавин

«Лучших нужно выбирать из тех, кто идёт на первом месте. На сегодняшний день это «Краснодар». Поэтому я бы назвал Кордобу и Сперцяна», — процитировал Аршавина портал Metaratings.

Спортсмен также отметил игрока Никиту Кривцова.

Сперцян в сезоне РПЛ провёл 18 матчей, отметился восемью голами и двумя результативными передачами, в том числе отдав Кривцову голевую передачу в игре с ЦСКА. Кордоба провёл 16 матчей, забил восемь голов и отдал две результативные передачи.

Как сообщало ИА Регнум, 5 ноября Аршавин назвал воронежский «Факел» открытием сезона РПЛ. «Факел» после 14 туров чемпионата находится на девятом месте турнирной таблицы с 18 очками.