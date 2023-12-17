Кондрово, Калужская область, 17 декабря, 2023, 19:24 — ИА Регнум. Семилетний ребёнок погиб в результате падения снега с кровли одноэтажного жилого дома в Калужской области. Об этом заявила региональная прокуратура.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша

«В результате схода снега с крыши одноэтажного жилого дома в Дзержинском районе погиб 7-летний ребёнок», — написала пресс-служба ведомства.

Инцидент произошёл в Кондрово. Когда ребёнок гулял во дворе, с крыши частного одноэтажного дома сошёл снег и завалил его.

На место происшествия отправился прокурор Дзержинского района. В свою очередь глава региона губернатор Владислав Шапша пояснил, что скорая помощь прибыла на вызов через 14 минут, но помочь ребёнку не удалось, так как травмы были несовместимы с жизнью. Губернатор выразил глубокие соболезнования семье погибшего ребёнка.

Как сообщало 17 декабря ИА Регнум, из-за снега обрушилась крыша двухэтажного жилого дома в Орле. По предварительным данным, причиной обрушения стало скопление на крыше снега и наледи, так как управляющая компания и администрация города Орла не проводили надлежащие противоаварийные мероприятия, снег с крыши вовремя не почистили.