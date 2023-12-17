Вашингтон, 17 декабря, 2023, 19:05 — ИА Регнум. Сотрудника штаба сенатора США Бена Кардина по имени Эйдан Маэсе-Черопски, которого уличили в съемке порно в зале заседаний верхней палаты Конгресса, уволили. Об этом сообщило издание Politico.

соцсеть Эйдана Маэсе-Черопски Помощника сенатора США Эйдан Маэсе-Черопски

«Эйдан Мэйс-Черопски больше не работает в Сенате США. У нас не будет дальнейших комментариев по этому кадровому вопросу», — сообщили изданию в офисе Кардина.

Помощники лидера большинства в Сенате Чака Шумера и лидера меньшинства Митча Макконнелла отказались от комментариев.

Ранее, 16 декабря, The Daily Caller сообщил, что помощник сенатора США снял порно в зале заседаний Сената. На нём сотрудник Конгресса занимался сексом с неизвестным мужчиной в зале слушаний Сената Hart Hearing Room 216. По сообщениям СМИ, в этом зале проходили заседания Верховного суда, комиссии по расследованию терактов и показания бывшего директора ФБР Джеймса Коми о Дональде Трампе.

Позднее в тот же день ультраправая американская активистка Лаура Лумер раскрыла личность одного из участников порноролика. Она сообщила, что на видео себя снимал демократ, сотрудник штаба сенатора Кардина Эйдан Маезе-Черопски. По её словам, он же снимался в рекламе предвыборной кампании Джо Байдена в 2020 году.

Мэйзе-Черопски не стал отрицать свою причастность. Он заявил, что любит свою работу и не стал бы проявлять неуважение к рабочему месту.

Эйдан Мейзе-Черопски с 2021 года работал помощником сенатора-демократа от штата Мэриленд Бена Кардина. Начинал он как помощник по персоналу, а в 2022 году стал корреспондентом по внешней политике в законодательных органах. В 2018 году работал стажёром у сенатора Дайэнн Файнстайн (демократ от штата Калифорния).