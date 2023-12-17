Вашингтон, 17 декабря, 2023, 19:02 — ИА Регнум. Министр обороны США Ллойд Остин намерен посетить на следующей неделе Ближний Восток, где он может объявить об операции «Страж процветания» против хуситов. Об этом написало издание The War Zone со ссылкой на анонимного военного чиновнкиа.

«Во время своего визита на Ближний Восток на следующей неделе министр обороны США Ллойд Остин объявит о создании операции Prosperity Guardian — новой международной программы по борьбе с угрозами хуситов», — сообщил портал.

Его будет сопровождать начальник Объединённого комитета начальников штабов ВВС генерал Чарльз Браун. Как сообщило СМИ, это международные попытки установить безопасность на море и «усилия по наращиванию потенциала» в Красном море, Баб-эль-Мандебском проливе и Аденском заливе. В публикации сообщается, что через Баб-аль-Мандебский пролив и Красное море проходит 1/6 часть мирового коммерческого судоходства.

Вместе с тем, неизвестно, сколько стран задействуют и какие именно миссии они будут выполнять, помимо патрулирования Красного моря против угроз хуситов. В настоящее время южную часть Красного моря патрулируют эсминцы США USS Carney и USS Mason, британский HMS Diamond и французский фрегат FS Languedoc.

Как сообщало 3 декабря ИА Регнум, в Красном море по военному кораблю USS Carney, принадлежащему США, и нескольким коммерческим судам ударили с помощью беспилотников и ракет, выпущенных из Йемена. Морская охранная компания Ambrey из Великобритании сообщила, что сухогруз пострадал при атаке беспилотника у северного йеменского порта Ходейда.

14 декабря у берегов Йемена хуситы атаковали контейнеровоз датской компании Maersk в Баб-эль-Мандебском проливе, шедший в Израиль.

После этого США заявили о намерении созвать коалицию из-за атак хуситов в Красном море. По предварительной информации, это должна быть «специальная усиленная многонациональная оперативная группа», которая будет сопровождать суда, которые стали часто подвергаться атакам со стороны йеменских повстанцев. При этом размещение сил коалиции поможет реагировать на возникающие угрозы.

Контролирующие большую часть Йемена вооружённые повстанцы-хуситы (члены шиитского движения «Ансар Алла», называются так в честь основателя и бывшего руководителя Хусейна аль-Хуси) не первый год участвуют в гражданской войне в Йемене. Ряд стран считает их проиранскими и обвиняют Тегеран в спонсировании хуситов в его борьбе в Йемене. Теперь их обвинили в причастности к атакам на различные суда в Аденском заливе, в Баб-эль-Мандебском проливе и в нападении на территорию Израиля из красноморской зоны.