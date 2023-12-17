Москва, 17 декабря, 2023, 18:11 — ИА Регнум. Жителям России при отправке посылок с подарками в страны Евросоюза нужно учитывать риск их конфискации из-за санкций, предупредила 17 декабря в Telegram-канале Федеральная таможенная служба.

Владимир Гердо/ТАСС

В ведомстве сообщили, что Таможенная служба Германии в связи с приближением новогодних праздников предупредила о распространении санкций в том числе на посылки между физическими лицами. Немецким таможенникам приказали изымать пересылаемые товары, если они в санкционном списке.

«Поскольку санкции приняты всеми странами Евросоюза, указанные меры могут быть применены и другими таможенными службами стран ЕС», — отметили в ФТС, рекомендовав помнить об этом при отправке посылок.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре Еврокомиссия запретила ввозить россиянам в страны ЕС автомобили и ряд вещей, в том числе косметику, чемоданы, смартфоны, ноутбуки, изделия из кожи и меха и средства личной гигиены. В Брюсселе подчеркнули, что при этом не будут учитывать, пользуются ими в личных или коммерческих целях.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя эти меры ЕС, назвал их противоречащим здравому смыслу. Он добавил, что в РФ не стоит уподобляться таким решениям и опускаться до этого уровня.