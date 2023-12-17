Москва, 17 декабря, 2023, 18:10 — ИА Регнум. На следующей неделе в Москве ожидается потепление до пяти градусов тепла. Об этом 17 декабря рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Известия/Константин Кокошкин

По словам синоптика, которые привело «РИА Новости», в атмосфере на Русской равнине установился устойчивый западно-восточный подогретый Гольфстримом перенос воздушных масс из Северной Атлантики. Из-за этого «климатический маятник» качнётся из аномального холода в аномальное тепло на большей части России, исключая Дальний Восток.

«В Москве уже в воскресенье столбики термометров преодолели нулевой рубеж и к 15:00 показали ровно плюс 1 градус, впервые в сезоне наступила оттепель. В ночь на понедельник в столице благодаря промежуточному гребню антициклона распогодится и подморозит от 0 до минус 2 градусов, вероятна гололедица толщиной до 2–4 миллиметров», — сказал он, уточнив, что на фоне наступающего атмосферного фронта небо будет далее хмуриться и возможны небольшие осадки.

Тишковец добавил, что с поступлением тёплого и влажного морского воздуха на заснеженную поверхность произойдет конденсация водяного пара, из-за чего возможны густые дымки и туманы с ухудшением видимости до нескольких сотен метров, а рекордные сугробы в столице просядут на несколько сантиметров.

«Во вторник потепление усилится, ночью в тумане 0 — плюс 2 градуса, во второй половине дня пройдут обложные осадки в виде мокрого снега и дождя — выпадет до 5 миллиметров, термометры покажут плюс 2–4 градуса, что на 6–8 градусов выше положенной климатической нормы. В среду температурный фон почти не изменится, осадков будет мало, и они примут мозаичный характер, сохранится слякотная и сырая погода, снежный покров уменьшится до 23–28 сантиметров, а днём она составит плюс 3–5, и такие значения сохранятся до выходных», — рассказал он.

Синоптик уточнил, что из-за прохождения циклона погодные условия 21 декабря снова ухудшатся — ожидается мокрый и снег, а также температура воздуха от 0 до плюс 2 градусов. При этом 22 декабря основные снегопады ожидаются во второй половине дня, температура воздуха понизится до минус 2–0 градусов, что приведёт к гололедице.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 17 декабря в Москве и Подмосковье объявили до 19 декабря жёлтый уровень погодной опасности из-за сильной гололедицы. Он будет действовать в столице до 16:00 мск вторника, а в Московской области — до 18:00 этого же дня.

Ранее в этот же день пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства сообщила, что в первой половине дня 17 декабря в Москве ожидается мокрый снег и порывы ветра до 15 м/с. Ввиду этого москвичам рекомендовали сохранять предельное внимание при нахождении на улице в непогоду.