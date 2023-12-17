Токио, 17 декабря, 2023, 17:54 — ИА Регнум. Ракета, запущенная 17 декабря со стороны Северной Кореи, упала в море — за пределы исключительной экономической зоны Японии, сообщил канал NHK.

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Северная Корея запустила баллистическую ракету вечером 17 декабря.

Японский премьер-министр Фумио Кисида дал указания собрать точную информацию о случившемся, подтвердить безопасность самолётов, кораблей и принять все меры предосторожности.

Береговая охрана Японии призвала суда и корабли обращать внимание на поступающую информацию о падении обломков и сообщать о любых упавших предметах, не приближаясь к ним.

Объединённый комитет начальников штабов южнокорейских вооруженных сил объявил около 22:42 (16:42 мск), что Северная Корея запустила баллистическую ракету в направлении Японского моря.

Как сообщало ИА Регнум, 21 ноября береговая охрана Японии объявила, что Северная Корея запустила ракету с первым военным разведывательным спутником. Пхеньян в этот день официально объявил, что запустил ракету «Чхоллима-1» с разведывательным спутником «Маллигён-1».

После того как главы МИД стран G7 назвали запуск Северной Кореей ракеты угрозой миру, в северокорейском минобороны заявили о готовности немедленно возобновить все приостановленные в 2018 году военные меры.

Представитель парламента Южной Кореи Ю Сан Бом 23 ноября заявил, что Северная Корея в 2024 году может провести ядерные испытания.