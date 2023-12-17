Киев, 17 декабря, 2023, 17:36 — ИА Регнум. В странах ЕС участились случаи, когда под разными предлогами у граждан Украины со статусом временной защиты отбирают детей, сообщило украинское издание «Зеркало недели».

Иван Шилов ИА Регнум

Издание привело случай, который произошёл во Франции. Там у 18-летней гражданки Украины отобрали новорожденного ребёнка. Это случилось прямо в роддоме. Ребёнка затем передали в приемную семью, сославшись, что мать к нему холодно относилась.

К борьбе за воссоединение родной матери с ребёнком подключились посольство Украины во Франции, минюст и волонтёры. В суд однако не допустили ни консула, ни представителей посольства, ни волонтёров, ни адвоката. При этом судья решил вернуть ребёнка матери с сохранением консультативного сопровождения.

В офисе омбудсмена Украины известно о 240 случаях, когда украинские беженцы лишись детей. Так, в Польше из семей изъяли 75 украинских детей, во Франции — 11, в Италии — 7. Юристы отметили, что через суд приходится доказывать право матерей, имеющих статус временной защиты в ЕС, на выезд на Украину вместе с ребёнком.

Как сообщало ИА Регнум, летом представитель омбудсмена по правам детей, семьи, молодежи и спорта Ирина Суслова заявила, что у социальных служб в странах ЕС появился повод для изъятия детей у украинских беженцев из-за неправильно оформленных родственниками документов о родстве или опекунстве.

В октябре посол МИД России по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник отметил, что более 23 тыс. вывезенных с Украины детей остались в Европе без надзора.