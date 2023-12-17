Саратов, 17 декабря, 2023, 17:30 — ИА Регнум. Россияне смогут экономить затраты на отопление, которое является зимой самой большой статьёй расходов на ЖКХ. Это позволит сделать устройство, разработанное учёными из Саратовского государственного технического университета (СГТУ). Об этом 17 декабря сообщили в пресс-службе вуза.

«Мы разработали специальное устройство для обмена теплотой и влагой между двумя потоками воздуха, которое позволяет свести к минимуму затраты энергии на температурную доводку потока приточного воздуха, подаваемого в помещение», — рассказал в беседе с ТАСС профессор Юрий Печенегов.

Суть разработки заключается в том, что устройство позволяет наряду с обменом теплотой осуществлять и обмен влагой между вытяжным и приточным потоками воздуха за счёт использования капиллярно-пористых влагопроводов. Для этого в приборе существуют отсеки с теплообменными секциями и влагопередатчики.

Специалисты добавили, что использовать устройство можно не только в жилых, но и в производственных помещениях. Также учёные не исключили, что при широком применении оно может стать заменой существующим системам и сетям централизованного отопления

Как отметили в СГТУ, благодаря устройству возможно полностью исключить платежи потребителей за отопление.

Как сообщало ИА Регнум, по итогам первого квартала 2023 года население России в общей сложности задолжало за услуги ЖКХ почти 876,4 млрд рублей. За год показатель вырос на 72 млрд рублей. При этом по итогам трёх кварталов 2023 года долги россиян только за электроэнергию в общей сложности составили 320,5 млрд рублей.