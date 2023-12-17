Сеул, 17 декабря, 2023, 17:22 — ИА Регнум. Северная Корея произвела запуск, как предполагается, баллистической ракеты в направлении Японского моря. Об этом 17 декабря сообщило агентство Рёнхап со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.

Gkcnawatch. co/Global Look Press

При этом дальность, высоту и скорость полета запущенной КНДР ракеты не уточнили.

Как передавало ИА Регнум, 21 ноября в КНДР сообщили об успешном запуске ракеты «Чхоллима-1» с разведывательным спутником «Маллигён-1». Позднее спутник успешно вывели на заданную орбиту.

Позднее главы МИД стран — участниц «Большой семёрки» (G7) 22 ноября осудили запуск ракеты КНДР. Они назвали его угрозой миру и стабильности в регионе и за его пределами.

Американская компания SpaceX запустила в космос ракету-носитель Falcon 9 с 25 аппаратами, в том числе со спутником-шпионом Южной Кореи, которому присвоили кодовое обозначение «425». По информации Space Flight Now со ссылкой на агентство оборонных разработок Южной Кореи, первый разведывательный спутник Сеула оснащён инфракрасными и электронно-оптическими сенсорами.