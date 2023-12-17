Москва, 17 декабря, 2023, 17:09 — ИА Регнум. Предвыборный штаб президента России Владимира Путина перед выборами главы государства в 2024 году сформируют своевременно. Об этом 17 декабря заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в кулуарах съезда «Единой России».

Сергей Бобылев/ТАСС Владимир Путин

«Своевременно», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА Регнум, 16 декабря лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил, что Путин на предстоящих выборах президента России не будет выставлять свою кандидатуру от какой-либо партии, а примет участие в них в качестве самовыдвиженца.

Позднее в этот же день официально создали группу избирателей в поддержку самовыдвижения действующего президента России. После этого собрание группы избирателей поддержало решение Путина о самовыдвижении на выборы президента в 2024 году.

Российский лидер 8 декабря заявил, что примет участие в выборах президента в марте 2024 года. Путин отметил, что в разное время у него были разные мысли на эту тему.